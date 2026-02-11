В уязвимом положении: психолог описала портрет жертвы мошенников

Психолог Шпагина: россиянки до 44 лет чаще всего попадаются на уловки мошенников

Злоумышленники придумывают все более изощренные схемы.

В России чаще всего на уловки мошенников попадаются проживающие в городах женщины от 25 до 44 лет со средним образованием и доходом. Об этом изданию Газета. ру рассказала криминальный психолог и полковник полиции в отставке Елена Шпагина.

«Социальный портрет жертвы кибермошенников представлен в работе ученых Самойличенко Е. Е., Дятлевой М. О. и Цыкиной Е. А. Этот вывод относительно совпадает с выводами Банка России, сделанными по результатам статистической отчетности кредитных организаций за 2022–2023 года», — отметила эксперт.

Как объяснила психолог, женщины чаще попадаются на удочку злоумышленников в силу экономической активности и эмоциональности, а также склонности к импульсивным, бессознательным поступкам. Также играют роль уровень образования и занятость.

При этом жертвой может стать абсолютно любой человек. Мошенники не останавливаются на достигнутом и придумывают все более изощренные схемы для получения денег, используя индивидуализацию информации о жертве, ее связи и контакты для своих атак.

«Все, кто берет в руки смартфон, на все категории граждан уже разработаны разные подходы, мишени и „крючки“ для атак», — добавила психолог.

Так, например, участились атаки на детей через игровые приложения. В уязвимом положении находятся и сотрудники высших учебных заведений, информация о которых размещена на сайтах вузов. Мошенники, представившись «коллегой» или «руководителем», часто пытаются совершить кибератаку.

