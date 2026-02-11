«Мста-Б» разнесла блиндажи и опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области

Фото, видео: © РИА Новости/ Станислав Красильников; 5-tv.ru

Корректировали огонь в режиме реального времени с помощью беспилотника.

Расчет буксируемой гаубицы «Мста-Б» калибра 152 мм 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожил район сосредоточения личного состава украинских боевиков и замаскированный опорный пункт в Днепропетровской области.

Целеуказание артиллерии передали дроноводы. После уточнения координат расчет оперативно навел орудие и выпустил боеприпасы. Корректировали огонь в режиме реального времени с помощью беспилотника, что обеспечило высокую точность и минимальный расход боеприпасов.

Ударом артиллеристы поразили два блиндажа с живой силой ВСУ, а также ходы между ними. Опорный пункт, оборудованный в лесополосе, также вывели из строя.

После выполнения задачи расчет замаскировал орудие и своевременно отошел в подземные укрытия, чтобы избежать ущерба в случае ответного огня.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

