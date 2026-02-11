Пусть видят все: нужно ли ставить в паспорт штамп о разводе?

Юрист Малышева: штамп о разводе ставится в паспорт по желанию гражданина

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Документ перестал быть единственным и полным источником информации о семейном положении.

После официального расторжения брака ставить соответствующую отметку в паспорте не обязательно. Об этом в беседе с aif.ru рассказала юрист Ангелина Малышева.

Штамп ставят в паспорт только по желанию гражданина в двух случаях: непосредственно в момент расторжения брака в ЗАГСе, когда на руки выдают свидетельство о разводе, либо при обращении в паспортный стол при замене паспорта по любым причинам.

Как отметила эксперт, от этой процедуры можно отказаться без каких-либо юридических последствий. Это новое правило, которое стало действовать с июля 2021 года. Опираться можно на Положение о паспорте гражданина России.

Более того, паспорт перестал быть единственным и полным источником информации о семейном положении. Если такие сведения имеют существенное значение, то их проверяют через единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЗАГС).

Так, например, решив зарегистрировать новый брак, необходимо будет предъявить свидетельство о расторжении предыдущего. При этом отсутствие штампа в паспорте юридической силы не имеет.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, женщины за 40 массово стали подавать на развод из-за бытовых обязанностей. Как показали зарубежные исследования, в браках представительницы прекрасного пола испытывают самый высокий уровень психологического стресса по сравнению с участниками других форм союзов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.