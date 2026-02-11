Боль с искрами в глазах: какой патологией грозит бег

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Занятие любимым спортом может обернуться опасными последствиями.

У бегунов повышен риск развития паховой грыжи. В основном патология касается мужчин 30-45 лет. Об этом изданию Lenta.ru рассказал хирург столичной медицинской клиники Дмитрий Монахов.

Во время бега повышается давление внутри живота, возрастает нагрузка на паховый канал, постепенно растягивая его заднюю стенку. Все это может спровоцировать развитие грыжи.

Зачастую такого рода проблема возникает у мужчин 30-45 лет, которые резко увеличивают нагрузку или готовятся к марафону. При этом у женщин риск паховой грыжи ниже, но не исключен совсем.

По словам эксперта, на ранних стадиях патология может проходить незаметно. Человек испытывает неприятную тянущую или жгучую боль и тяжесть в паху, которая заметно усиливается во время бега, подъема по лестнице, при кашле и чихании.

У мужчин вероятны короткие прострелы с отдачей в мошонку или во внутреннюю поверхность бедра, а также чувство распирания после длительной тренировки. Хирург подчеркнул, что если принимать эти симптомы за растяжение мышц и продолжать бегать, заболевание будет только прогрессировать.

