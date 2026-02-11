Поменять компьютер на лопату? Сколько на самом деле зарабатывают дворники

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Если доходы действительно такие высокие, то как объяснить тенденцию на привлечение трудовых мигрантов?

Последние сообщения СМИ о зарплатах дворников, достигающих ста тысяч рублей, частично соответствует действительности. Об этом изданию aif.ru рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

По его словам, в работе дворников все зависит от сезона. В холодное время года у них больше трудовых часов, многие выходят в выходные дни, получают надбавки за снег и гололед, поэтому их суммарный доход составляет порядка 100 тысяч рублей и выше.

При этом в обычные месяцы средняя ставка у дворников почти в два раза ниже. Интенсивной работы в неблагоприятных условиях нет, поэтому в более теплое время года они получают около 50-60 тысяч рублей.

Эксперт подчеркнул, что зарплаты в 90-100 тысяч рублей актуальны в Москве и других крупных городах. В частном секторе при условии колоссальных переработок и 6-7-дневной рабочей недели доход может составлять 120-150 тысяч, но это скорее исключение, подтверждающее правило.

Тем не менее обещание высоких зарплат не так уж сильно находит отклик у населения. Многие не готовы принимать низкий престиж профессии, тяжелые условия труда и ряд других проблем.

«УК и ТСЖ готовы рассматривать кандидатуры местных жителей, особенно мужчин в возрасте 30+, готовых к физическому труду и нестандартному графику. Требования классические: здоровье, выносливость, отсутствие судимостей, базовое знание русского; профильного образования часто не нужно, обучают на месте», — рассказал Мурадян.

Проблему с нехваткой специалистов внутри страны поможет решить привлечение работников из стран Юго-Восточной Азии. Такая тенденция все больше преобладает в профессии дворника.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, количество вакансий курьеров на полной занятости впервые снизилось в 2025 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.