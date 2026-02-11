Когда красота обернулась разочарованием: чем опасны дешевые LED-маски

Фото: 5-tv.ru

Перед покупкой аппарата необходимо убедиться в наличии официальных документов.

Дешевые поддельные LED-маски могут привести к ожогам и ускорить старение кожи. Об этом в беседе с Life.ru врач рассказала врач-дерматолог Марият Мухина.

LED-терапия — это полноценная наука. Она «пробуждает» клетки кожи, дает им энергию, заставляет максимально работать митохондрии, чтобы кожа сама начала активно производить коллаген и эластин. Также запускается производство особых белков, которые делают кожу упругой и подтянутой.

Красный свет улучшает кровообращение кожи и снимает воспаление. В результате кожа становится более упругой. Ближний инфракрасный свет за счет более глубокого проникновения воздействует на глубокие слои кожи, тем самым лучше ее восстанавливая.

Китайские аналоги LED-масок могут изрядно подвести в работе, например, выдавая мощность не в том диапазоне или с перепадами. В итоге воздействие будет неравномерным, устройство перегреется, а желаемого эффекта стимуляции так и не будет, предупредила специалист.

Эксперт отметила, что использование несертифицированных устройств ведет к риску локальных ожогов, контактного дерматита, перегрева кожи и потенциального канцерогенеза. Кроме того, возможно развитие фотодерматитов, ведущих к гиперпигментации и обострению кератоза.

Проверенное качество, безопасность и правильность использования LED-масок подтверждается официальными документами. Их отсутствие, а также дешевизна и агрессивная реклама говорят о некачественности маски.

