Эталон российской адвокатуры: каким был Генрих Падва

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Он участвовал в самых рискованных процессах, брался за казалось бы безнадежные дела.

Сегодня не стало человека, с именем которого в России связан расцвет адвокатуры 1990-х — начала 2000-х годов. После советского затишья, защитники в суде вновь становятся элитой общества. Они известны, востребованы, популярны, много зарабатывают. И как эталон для каждого — адвокат Генрих Падва. Эрудированный, образованный, скромный, но напористый, с вкрадчивым голосом и максимально реалистичным и трезвым взглядом на мир.

Однажды в аэропорту Шереметьево, засовывая в игровой автомат монетки, он сказал: «Проживай эту жизнь азартно, но не заигрывайся, а то обязательно опоздаешь на свой самолет».

Когда Генрих Падва пришел в советскую адвокатуру, время было неадвокатским. Самый гуманный суд в мире, как правило, не судил, а лишь оформлял заранее принятое решение. Генрих Падва пошел на невероятную дерзость — начал защищать подсудимого и спорить с обвинением.

«Легенды — они не случайные. И что Падва — невероятная звезда, потому что каждым жестом, каждым взглядом, каждым словом он показывал две вещи — любовь к профессии и любовь к людям», — рассказала президент федеральной палаты адвокатов России Светлана Володина.

Он участвовал в самых рискованных процессах, брался за казалось бы безнадежные дела — в 1970-е, защищая советских диссидентов, Падва понимал: они не могут выиграть у советской машины, но если убрать из обвинения строки про идеологический умысел, человеку можно помочь.

«Он мог убедить суд в том, что доказательства или сведения, которые представлены, не соответствуют действительности. Он был уверен в том, что он говорит. Не просто он сказал, чтобы сказать, а он сказал так, как будто забил гвоздь», — заявил адвокат, доктор юридических наук Анатолий Кучерена.

Падву называли звездным адвокатом. Он дружил с Владимиром Высоцким и защищал его в деле о ДТП. В 90-е вел наследственные споры родственников Бориса Пастернака, вникая в тонкости литературы не хуже филологов. Диапазон его дел казался бесконечным.

«Человек такого таланта как Генрих Падва мог бы найти себя и украсить любое поприще, но он избрал адвокатскую профессию», — отметил советник федеральной палаты адвокатов, доктор юридических наук Юрий Пилипенко.

Середина 80-х — и мировая слава благодаря «Известиям». Когда американский предприниматель подал в международный суд иск против газеты, советские власти не сразу обратили внимание, но потом начались аресты собственности за рубежом, и позвали Падву. Дело пересмотрели, аресты сняли.

Советская пресса, в частности, газета «Известия» от 5 января 1987 года в статье «Дело принято к рассмотрению» подробно освещала этот процесс. Вот тогда возле имени Генриха Павловича и появились привычные эпитеты — известный, маститый и знаменитый, после он с ними уже не расставался.

«Известия» были заинтересованы в том, чтобы представить адвоката. Я был уже и выдающимся, и известным, и знаменитым, и блистательным», — рассказывал адвокат.

В 90-е, на фоне жесткого передела собственности, Падва оказался в гуще самых громких предпринимательских конфликтов. Их кульминацией стал процесс вокруг ЮКОСа — Падва тогда защищал интересы акционеров. И даже государственные обвинители, с которыми он сходился лоб в лоб, признавали его высочайший профессионализм.

«Работать с ним было достаточно сложно, потому что это профессионал высочайшего уровня. Высокие человеческие качества можно отметить помимо профессионализма. Жаль, что такая утрата случилась», — признал старший прокурор, государственный обвинитель по делу Михаила Ходорковского* Дмитрий Шохин.

Генриха Падву называли самым высокооплачиваемым адвокатом новейшей России. Дело не в гонораре — в масштабе клиентов. От криминального авторитета Вячеслава Иванькова («Япончика») до высших фигур государства — председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова, управделами президента Ельцина Павла Бородина, министра обороны Анатолия Сердюкова.

«Он всегда понимал, что работа адвоката, который добивается справедливого решения в отношении своего подзащитного, — это всегда служение не только этому подзащитному, но и обществу, которое должно быть основано на началах справедливости», — заявил адвркат Александр Гофштейн.

Главным своим достижением Генрих Падва считал не выигранные дела, а обращение в Конституционный суд России с требованием отменить смертную казнь. Итог известен — с конца 1990-х в России действует мораторий.

Про Падву говорили: «Быть им — значит верить в ценность человеческой жизни наперекор эпохе». Об этом же он писал в своем Telegram-канале в последние годы. Коротко и точно, как в суде.

«Меня спросили, что такое адвокатское счастье. Это когда видишь глаза своего подзащитного, только что оправданного судом», — говорил адвокат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ, внесен в перечень террористов и экстремистов.