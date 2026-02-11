Россиянка родила мальчика весом более семи килограмм и ростом 70 сантиметров

Фото, видео: 5-tv.ru

Из перинатального центра под Волгоградом сегодня выписали малыша, который может войти в десятку самых крупных новорожденных в мире. Мальчик весом более семи килограммов и ростом 70 сантиметров появился на свет 4 февраля.

Роды прошли естественным путем, без кесарева сечения. Маленький богатырь стал четвертым ребенком в семье. У него уже есть сестра и два брата. Имя новорожденному выберут на семейном совете.

«Роды протекали как обычно, как и всегда, как и все предыдущие. Даже не думала, что будет такой крупный товарищ у нас, такой большой. Хотя в принципе я ожидала „крупность“, у нас папа, у них в семье пятеро детей, четыре сына, все здоровые, а папа наш вообще самый крупный и рождался тяжелее всех», — поделилась мать мальчика Светлана Рвачева.

Такие крупные дети рождаются достаточно редко. За последние 20 лет самый большой ребенок в России появился на свет в Алтайском крае. Это девочка весом 7 килограммов 700 граммов.

