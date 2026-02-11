День безопасного интернета: почему пароли и запреты не спасают

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

День безопасного интернета — это замечательно, но в году еще 364 дня, что с ними делать?

Символично, что все основные активные действия в отношении Telegram начались в День безопасного интернета. Что это такое — большинство из нас понимают это как место, где никто не ворует личные данные, где нет запрещенного контента, куда не пробираются мошенники. Это все — вопросы к Роскомнадзору. Хотя активнее всего на этой площадке ведут себя самоназначенные активисты-общественники. А вот что действительно нужно для безопасного интернета, разбирался корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Сразу оговоримся, что день безопасного интернета — это замечательно, все безопасное лучше всего небезопасного. Но в году еще 364 дня, что с ними делать? Что мы за день изменим?

«Мы долгое время жили в парадигме вот этого априорного доверия, до определенного периода, когда мы не поняли, что даже крупнейшие компании, такие как Google, Apple и другие, они умудряются все наши пользовательские данные, включая даже чувствительные, эффективно продавать, на чем зарабатывать до половины своего ежегодного бюджета», — рассказал эксперт по кибербезопасности Игорь Бедеров.

То есть проблема налицо. Ввел пароль — не жалуйся, он уже не твой. Да откройте соцсети. Такого наслушаетесь…

Цена вопроса — как минимум репутация. А бывает, что не просто репутация, а еще и деньги. Вот человек работал, продавал запчасти для машин, а потом оказалось, что больше не он, а кто-то под его именем.

«Создали сайт мошенники, пользуясь моим именем, моей репутацией, в принципе, безупречной, начались мошеннические действия», — поделился челябинский предприниматель Данил Абдуллин.

И как же с этим справиться? Вот эта самая безопасность в интернете — это в принципе возможно?

«Представьте, что у нас есть некая квартира, дом, куда могут заходить совершенно любые гости, в том числе и нежелательные», — отметил замдиректора Института высокотехнологичного права МИЭТ Генрих Девяткин.

«Офисный компьютер, например, айтишники стараются обеспечить безопасность, но стоит сдуру или впопыхах открыть какую-нибудь вредоносную ссылку, и все: и мне конец, и системе, скорее всего, тоже», — отметил корреспондент.

Может доходить и до серьезных личных драм. Но у нас даже целая «Лига безопасного интернета» есть, что думал ее директор в разное время?

«Мне кажется, самое главное, первое правило — никогда не делать ничего из того, что не желаешь самому себе»,

«К сожалению, интернет дает большие возможности и психически нездоровым лицам, и преступникам. И мы это видим постоянно, работая над этими темами. Можно использовать функции родительского контроля. Их достаточно много и в самих гаджетах, и в социальных сетях, и в любых приложениях, которыми пользуется ребенок»,

«С технической точки зрения все ВПН, анимайзеры, прокси и прочее ограничить просто невозможно, потому что вы дома можете создать свой ВПН или как мы пользуемся, для рабочих целей. И это никто не увидит», — заявляла глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

То есть для рабочих целей можно. Один мессенджер нельзя, а другой можно, но осторожно. Можно и нецеломудренно целоваться, и возмущаться, что у кого-то якобы разврат на сцене.

«В адрес Лиги поступили обращения от родителей детей, которые были на мероприятии. Мамы и папы шокированы тем, что увидели их дети», — писала Мизулина.

«Все мошенничество в любом случае идет через какие-то онлайн-переводы. Это очень чувствительная сфера. Мы понимаем, что у многих при каких-то странных переводах блокируются карты, и необходимо регулярно ходить в банк и доказывать, что это не мошеннические переводы, а что это легальные переводы», — заявил депутат Госдумы, зампред комитета по информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Если мы знаем, как работать и знаем, что не надо туда загружать личные свои данные, фотографии, документы, то для нас интернет сразу становится безопасным», — пояснила руководитель проектов в области ИИ и информационной безопасности Наталья Абрамова.

Ну, с другой стороны, руки же моем. Соблюдаем правила гигиены. Кибергигиена в принципе — то же самое. Интернет — штука прекрасная, и за ней, безусловно, будущее. Главное помнить, что это не калькулятор и там дважды два не всегда четыре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.