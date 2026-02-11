Фигурист Петр Гуменник занял 12 место в короткой программе на Олимпиаде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева; 5-tv.ru

Российский фигурист Петр Гуменник открыл выступления в мужской короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Прокат состоялся во вторник, 10 февраля, в 20:30 по московскому времени.

Спортсмен вышел на лед в нейтральном статусе и представил программу под саундтрек из фильма «Онегин» композитора Эдгара Акобяна. По итогам короткой программы Гуменник занял 12-е место.

Победу в короткой программе одержал представитель США Илья Малинин. Вторым стал японский фигурист Юма Кагияма, третье место занял Адам Сяо Хим Фа из Франции.

В рамках Олимпиады-2026 Петр Гуменник также примет участие в произвольной программе, которая запланирована на 13 февраля и начнется в 21:00 мск.

Как ранее писал 5-tv.ru, незадолго до проката Гуменнику запретили выступать на соревновании под песню из фильма «Парфюмер» из-за проблем с авторскими правами. Позднее в комментарии 5-tv.ru фигурист рассказал, что ему не одобрили выбор мелодии всего за два дня до выступления.

