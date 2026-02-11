Украинский скелетонист вышел на трассу Олимпиады в шлеме с портретами боевиков ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

Атлету указали на ошибку, но шлем он так и не поменял.

С очередной провокацией, которую привезли в Милан спортсмены с Украины, сегодня пытались справится организаторы Олимпийских Игр.

Скелетонист Гераскевич, не претендовавший на медали изначально, может быть отстранен от соревнований, так как вышел на тренировку в шлеме с портретами ликвидлированных боевиков ВСУ.

Олимпийская хартия четко запрещает любую политическую пропаганду. Атлету указали на ошибку, но шлем он так и не поменял, словно подтверждая, что приехал не на Игры, а ради протеста.

Как ранее писал 5-tv.ru, на Олимпиаде в Италии прогремел скандал из-за медалей: награды настолько хрупкие, что срываются с лент и падают. С этой проблемой столкнулись уже несколько олимпийцев. Теперь они выступили с предпреждением к другим атлетам и призвали их праздновать победы сдержаннее.

Это не первый случай, когда олимпийские награды критикуют за качество. На летних играх 2024 года в Париже медали тоже не долго радовали глаз. Едва закончились соревнования — они стали быстро чернеть и покрываться пятнами.

