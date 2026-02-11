Российского журналиста Никиту Кулюхина сняли с борта Нетаньяху

Фото, видео: 5-tv.ru

Репортера отправили на повторный досмотр вещей, после чего обвинили в подозрительных связях, без уточнения, с кем именно.

Российского корреспондента Никиту Кулюхина сняли с борта номер один израильского премьера. Журналист вместе с пулом Нетаньяху должен был отправиться в Вашингтон на встречу лидеров США и Израиля. Но в последний момент россиянина развернули у трапа самолета без объяснения причин.

Момент, когда сотрудники службы внутренней разведки сняли журналиста с борта, попал на видео.

По словам журналиста, ему помешала вылететь именно служба безопасности аэропорта. Кулюхина отправили на повторный досмотр вещей, после чего обвинили в подозрительных связях, без уточнения, с кем именно. При этом все документы, необходимые для перелета и работы в Соединенных Штатах, у него были на руках.

