Москвичам рассказали, когда в городе наступит весна

При этом о метеорологической весне в столице говорить пока рано.

Климатическая весна в Москве с высокой вероятностью наступит 21 марта. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что климатическая весна каждый год наступает одинаково — в столице это устойчивый переход среднесуточной температуры выше нуля.

«В Москве этот период <…> приходится на 21 марта. В этом году, скорее всего, климатическая весна придет в это время», — пояснил синоптик.

При этом Леус отметил, что говорить о начале метеорологической весны пока преждевременно, поскольку в столице пока есть снежный покров, который должен полностью сойти.

Как ранее писал 5-tv.ru, в Москве в ближайшие дни погода резко изменится — температура воздуха перейдет к плюсовым значениям. Такой прогноз дала ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

