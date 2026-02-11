Отпуск или здоровье: смертельно опасные вирусы, которые можно подцепить за рубежом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Один из них имеет риск летального исхода в 75%.

На тропических курортах путешественники могут столкнуться со смертельно опасными и экзотическими инфекциями. О них подробно URA.RU рассказал ученый пермского политехнического университета (ПНИПУ), старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Валерий Литвинов.

Вирус Нипах

Вирус Нипах передается от инфицированных летучих лисиц (крыланов), обитающих в Южной и Юго-Восточной Азии. Плодовые летучие мыши, широко распространенные в городах и сельской местности Индии, заражают домашних свиней и лошадей. Вирус также передается от человека к человеку.

Заражение возможно через сырой финиковый пальмовый сок или фрукты, загрязненные слюной или мочой инфицированных животных, или при контакте с больными животными.

Вирус тяжело поражает дыхательную систему и вызывает пневмонию. Он также способен преодолевать гематоэнцефалический барьер, что порождает смертельный энцефалит. В настоящее время от него не существует лекарства или вакцины — только поддерживающее лечение. Вероятность летального исхода составляет 40–75%.

Лихорадка чикунгунья

Это тропический вирус, который передается через укусы желтолихорадочных и азиатских тигровых комаров, активных днем. После укуса вирус развивается у комара, который затем способен заразить человека. При этом передача между людьми воздушно-капельным путем невозможна.

В России такие комары не встречаются, однако лихорадка чикунгунья может застать в странах Африки к югу от Сахары, Центральной и Южной Америке, Юго‑Восточной Азии, Западно‑Тихоокеанском регионе, Аравийском полуострове и Индийском субконтиненте, а из-за изменения климата — даже в Европе и Северной Америке.

Проявляется вирус через высокую температуру, сильные суставные или головные боли, сыпь, мышечную слабость или тошноту. Летальные случаи очень редки и обычно происходят у пожилых людей или с хроническими заболеваниями. Главная защита — репелленты, закрытая одежда, москитные сетки.

Лихорадка Денге

Представляет собой вирусное заболевание в острой форме, которое вызывается вирусом в четырех типах. Если человек переболел одним типом, то он получает пожизненную защиту только от него, а заражение другим типом зачастую приводит к более тяжелой форме болезни.

Заражение вирусом возможно только через укусы инфицированных комаров, которые после развития патогена в них спустя время становятся переносчиками. Передача от человека к человеку невозможна.

Для лихорадки Денге характерны симптомы в виде сильной температуры до 40 градусов, головной боли, боли в мышцах и суставах, тошноты, рвоты и сыпи на коже. Наиболее опасна геморрагическая форма, когда из сосудов выходит плазма и могут возникнуть внутренние кровотечения и шок.

Вакцины или лечения против вируса нет, а терапия — симптоматическая: покой, много жидкости и парацетамол.

Желтая лихорадка

Это острое геморрагическое вирусное заболевание, включающее вирусы Денге и Зика. Заражение им возможно только в тропических регионах Африки к югу от Сахары и в Центральной и Южной Америке, например, в Амазонии. Вирус циркулирует между комарами и приматами или людьми.

Вирус передается только через укусы комаров в городе и лесах. При этом в России заболевание не встречается, поскольку климат не подходит для устойчивого существования переносчиков.

На первом этапе заражения появляются высокая температура, головная, мышечная боли, тошнота и рвота. У 15–25% пациентов наступает ремиссия, после чего вирус перетекает в более тяжелую токсическую фазу, при которой возвращается температура и появляются желтуха и кровотечения.

Доходит все до поражения печени и почек. На этом этапе половина больных умирает в течение семи — десяти дней. Вероятность летального исхода составляет 3–7%, при отдельных вспышках — до 50%. Одна вакцина на основе штамма 17D способна сформировать пожизненный иммунитет у 99% людей.

Вирус Зика

Он способен вызывать тяжелые врожденные пороки. Заразиться можно в тропических и субтропических регионах Африки, Юго-Восточной Азии, на островах Тихого океана, в Латинской Америке и Карибском бассейне. В России риск эпидемии маловероятен из-за непригодного для переносчиков климата.

Зика передается через укусы комаров, половым путем, через кровь, трансплантаты и от матери к ребенку во время беременности. Последнее может привести к тяжелым порокам у плода, например, микроцефалии.

В большинстве случаев происходит бессимптомно. У некоторых людей проявляется через умеренно высокую температуру, сыпь на лице, боли в суставах и головную боль.

Малярия

Это паразитарное заболевание, которое передается через укус самки комара рода Anopheles. Заражаясь кровью больного, она передает паразитов при укусе нового человека. Реже заражение происходит при переливании крови или через иглы. Не передается воздушно-капельным путем.

Территория распространения — тропики и субтропики, особенно в Африке к югу от Сахары, Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и других регионах. В России заболевание маловероятно.

Симптомы малярии проявляются в виде высокой температуры, озноба, головной и мышечной боли. Основные препараты для лечения — артемизинин-комбинированные средства.

Японский энцефалит

Острое вирусное заболевание, которое передается через укусы зараженных комаров и циркулирует между ними и резервуарными животными, особенно свиньями и водоплавающими птицами.

Происходит в сельскохозяйственных регионах 24 стран Южной и Восточной Азии, включая Китай, Индию, Индонезию и Вьетнам.

Имеет сезонность и усиливается в дождливое и теплое время. Заболевание связано с рисовыми полями и свиноводческими хозяйствами. В России японский энцефалит не циркулирует.

Болезнь часто протекает бессимптомно или легко, однако в один из 250 случаев вирус переходит в тяжелый энцефалит. Он проявляется в высокой температуре, сильной головной боли, судорогах, параличах и нарушении сознания. Летальность достигает 20-30%, а у выживших остаются серьезные неврологические последствия.

Ученые призывают соблюдать профилактические меры при планировании поездки в тропические страны. Необходима своевременная вакцинация и использование репеллентов.

