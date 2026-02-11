«Откладывали напоследок»: Гуменник о запрете выступать под музыку из «Парфюмера»

Петр Гуменник: за два дня до выступления сообщили, что музыку не одобрили

Ответственность за решение этого вопроса взяла на себя тренер Тамара Москвина.

Чемпиону России по фигурному катанию 23-летнему Петру Гуменнику не одобрили выбор саундтрека из фильма «Парфюмер» за два дня до выступления. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru

По словам спортсмена, скандал связан с авторскими правами. Тем не менее, у него сразу появилось много вариантов музыки для выступления.

«Я лично этим не занимался, но сейчас у многих спортсменов проблемы с правами. И правообладатели, видимо, откладывали напоследок рассмотрение прав, даже несмотря на то, что заявка была подана давно», — сказал фигурист.

Гуменник подчеркнул, что всю ответственность за решение этого вопроса взяла на себя тренер Тамара Москвина.

Спортсмен также рассказал об эмоциях, которые испытывал после проката. По его словам, несмотря на усталость по окончании выступления, его все равно переполняет энергия.

«Видимо, это олимпийский заряд», — признался фигурист.

Петр Гуменник первым представил мужскую короткую программу на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он выступал в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN) под произведение Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, адвокат Аркадий Бух связал запрет на использование саундтрека из кинофильма «Парфюмер» в программе Петра Гуменника с антироссийскими настроениями в странах Евросоюза. При этом не исключена вероятность и коммерческой составляющей этого скандала.

