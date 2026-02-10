Лавров заявил о сохранении стратегической стабильности после завершения ДСНВ

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Глава МИД подчеркнул необходимость предсказуемости в сфере вооружений и добрососедства.

Россия обеспечит требуемый уровень стабильности и предсказуемости в области стратегических вооружений после окончания действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая по случаю Дня дипломатического работника.

«В связи с завершением жизненного цикла Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений предстоит, конечно же, обеспечить необходимый уровень предсказуемости и стабильности», — высказался Лавров.

Лавров также подчеркнул, что Россия не видит альтернативы добрососедским отношениям с сопредельными государствами.

Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений официально прекратил действие 5 февраля. Он оставался последним действующим двусторонним соглашением между Россией и США в сфере контроля над стратегическими ядерными вооружениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва не считает нужным начинать переговоры с США о новом ДСНВ. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Вашингтону необходимо полностью пересмотреть подход к диалогу с Россией.

