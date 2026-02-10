Российский фигурист Гуменник выступил с короткой программой на Олимпиаде-2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Прокат прошел под произведение Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.

Чемпион России по фигурному катанию 23-летний Петр Гуменник первым представил мужскую короткую программу на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он выступал в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN) под произведение Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».

Музыкальное сопровождение было определено в последний момент, так как накануне старта фигуристу пришлось срочно менять музыку из-за проблем с авторскими правами.

В прокате из прыжкового контента спортсмен исполнил каскад четверной флип — двойной тулуп на минус, четверной лутц и тройной аксель. Все непрыжковые элементы Гуменник сделал на четвертый уровень сложности.

Судьи оценили выступление российского фигуриста в 86,72 балла (техника — 48,43 балла, компоненты — 38,29). Такой результат дает преимущество перед другими спортсменами. Вторую позицию занимает представляющий США Максим Наумов (86,65 балла). Всего для участия в соревнованиях заявилось 29 фигуристов.

