Мужчина пострадал при взрыве автомобиля на железнодорожном переезде

Движение через переезд временно перекрыто, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Один человек получил травмы в результате взрыва легкового автомобиля Nissan на железнодорожном переезде в подмосковном Фрязине. О происшествии сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, в транспортном средстве сработало неустановленное устройство. Пострадавшим оказался мужчина 1974 года рождения по имени Сергей Щ. У него диагностированы повреждения нижних конечностей. Он был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Как уточняет источник, незадолго до инцидента водитель обнаружил повреждение в полу автомобиля и обратился в экстренные службы, сообщив о возможной угрозе. Спустя непродолжительное время произошел взрыв.

В настоящее время движение через железнодорожный переезд приостановлено. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, проводится проверка и устанавливаются точные причины случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что возбуждено уголовное дело после взрыва петарды в руках подростка в Подмосковье.

