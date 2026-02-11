«Учусь у моей бабушки»: Ксения Алферова о секретах красоты в 51 год

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев/ТАСС; 5-tv.ru

Актриса достойно переживает интерес прессы по поводу развода с супругом Егором Бероевым, пребывает в хорошем настроении и широко улыбается.

Актриса Ксения Алферова на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что учится внутренней гармонии и сохраняет ощущение радости в жизни у своей бабушки, которой недавно исполнилось 104 года.

Алферова призналась, что каждый раз поражается ее внешнему виду и внутреннему состоянию.

«Когда душа из глаз светится. Ее секрет красоты — доброта. И то, что она всю жизнь делилась с людьми. Не „я для себя“, а „я для других“. И все время благодарила», — сказала актриса.

Она пояснила, что родственница благодарит каждый прожитый день — независимо от обстоятельств — и именно этому она старается у нее учиться.

Алферова убеждена, что настоящая красота связана не с внешними процедурами, а с внутренним состоянием человека. По ее словам, даже трудности нужно воспринимать как повод для роста.

Она также поделилась собственным опытом, помогающим справляться с переживаниями: актриса мысленно собирает «бусы» из теплых воспоминаний и радостных моментов, чтобы возвращаться к ним в сложные периоды и не копить обиды.

«Всегда надо беречь внутри себя то хорошее, что тебе подарил Бог в этой жизни», — резюмировала артистка.

Семья всегда занимала особое место в жизни актрисы. Ксения — дочь народной артистки Ирина Алферова. Ее биологический отец — болгарский дипломат Бойко Гюров, однако фактически она выросла в семье актера Александра Абдулова, которого считает своим отцом и наставником в профессии. Именно творческая атмосфера дома, общение с артистами и пример старших сформировали ее отношение к жизни и работе. О бабушке актриса также часто рассказывает как о человеке, от которого унаследовала способность благодарить каждый прожитый день и сохранять внутреннее тепло независимо от обстоятельств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Алферова и Егор Бероев развелись после 25 лет совместной жизни.

