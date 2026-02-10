Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

К 50 годам актриса научилась каждый день принимать с благодарностью и радоваться непредсказуемостям жизни.

В последние годы актриса Ксения Алферова стала иначе смотреть на будущее и перестала загадывать наперед, предпочитая принимать происходящее с благодарностью. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна.

«Я научилась с благодарностью принимать все, что каждый день готовит. Жизнь очень непредсказуемая, и каждый новый день — большой подарок», — пояснила она.

По словам Алферовой, именно ощущение непредсказуемости делает жизнь особенно ценной. Она добавила, что поэтому не ищет особых поводов для радости — для нее каждый прожитый день уже можно назвать сказочным:

«Потому что он новый и никогда больше не повторится».

На премьеру артистка пришла вместе с приемным сыном. Молодого человека с синдромом Дауна она и ее уже бывший супруг Егор Бероев много лет назад взяли под опеку после смерти матери юноши, чтобы он не оказался в интернате.

По словам знакомых семьи, актриса не раз подчеркивала, что воспринимает его прежде всего как близкого человека, а не повод для публичных заявлений: для нее важнее обычная жизнь, забота и совместные события. Такое отношение, отмечают наблюдатели, перекликается с ее собственными словами о ценности каждого дня — когда главным становится не громкое событие, а прожитые вместе моменты.

Говоря о личных переживаниях, Алферова ранее отмечала, что не склонна осуждать людей за эмоциональные поступки. Она вспомнила евангельскую притчу о блуднице и подчеркнула, что чаще всего в словах человека говорят обида, боль или злость, о которых позже можно пожалеть.

При этом актриса старается сохранять спокойствие и уважение к прошлому: по данным 5-tv.ru, они с Егором Бероевым уже несколько лет живут раздельно, а сама Алферова не стала подробно обсуждать причины расставания, демонстрируя сдержанное отношение к ситуации.

