Финансирование самбо в России увеличено вдвое в 2026 году

Министр спорта Михаил Дегтярев назвал самбо исконно российским видом спорта, требующим активного развития.

Объем финансирования мероприятий по развитию самбо в рамках единого календарного плана на 2026 год был увеличен в два раза. Об этом заявил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на заседании межведомственной рабочей группы по популяризации этого вида спорта.

«Президент России Владимир Владимирович Путин является мастером спорта Советского союза по самбо. Он неоднократно подчеркивал, что самбо — это исконно российский вид спорта, который должен развиваться и развиваться активно», — сказал Дегтярев.

Он отметил, что в 2024 году была утверждена программа развития самбо до 2028 года, а результатом совместной работы стал успех сборной на Чемпионате мира 2025 года, где было завоевано 21 золотая медаль.

Министр также сообщил, что программа «Самбо в школу» действует в 89 регионах и охватывает более 3 тысяч школ и около миллиона учеников.

«Создана „Школьная лига самбо“, объединившая более 35 тысяч участников», — добавил он.

Важным достижением стал допуск российских самбистов к международным стартам с национальной символикой.

Первый заместитель секретаря Совбеза Рашид Нургалиев подчеркнул роль самбо в патриотическом воспитании. Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев отчитался, что в 2025 году этот вид спорта в стране культивировали более 91 тысячи человек, а в сборную на 2026 год вошли свыше 500 спортсменов.

