«Говорила боль и обида»: Ксения Алферова о словах Егора Бероева

Актриса очень деликатно и великодушно прокомментировала заявление бывшего мужа об их расставании, но не опровергла наличие измен в браке.

Ксения Алферова назвала «отчаянным поступком» заявление Егора Бероева о разводе после двух десятилетий совместной жизни. Актриса прокомментировала слова бывшего супруга на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

Она призналась, что воспринимает публичные заявления о личной жизни как эмоциональный поступок и не стремится давать им категоричных оценок:

«Это же эмоция. А эмоция сегодня такая, завтра другая».

По ее словам, она не всегда понимает подобные шаги и считает их достаточно резкими.

«Я не всегда с пониманием отношусь к тому, что делают люди, тем более такой отчаянный поступок был, согласитесь», — добавила Алферова.

Ранее Егор Бероев публично сообщил о расставании и отметил, что супруги уже давно живут раздельно. Он подчеркивал, что относится к прожитым вместе годам с уважением и благодарностью и просил не вмешиваться в личную жизнь.

История отношений

Ксения Алферова и Егор Бероев познакомились в начале 2000-х годов и вскоре поженились. Их союз долгое время считался одним из самых крепких в актерской среде: супруги вместе появлялись на мероприятиях, снимались в проектах и занимались благотворительностью. В 2007 году у пары родилась дочь Евдокия.

На протяжении многих лет артисты редко комментировали личную жизнь, предпочитая не обсуждать отношения публично. Поэтому новость о расставании вызвала широкий резонанс — для зрителей они оставались примером стабильной семьи.

Алферова дала понять, что относится к произошедшему философски и не склонна воспринимать публичные заявления как окончательные оценки прошлого. По ее словам, любые слова — лишь момент эмоции, тогда как сама история отношений остается значимой частью жизни.

