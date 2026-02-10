Геленджик, Подмосковье и павильон: где и как снимали «Сказку о царе Салтане»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

Уникальные костюмы, красивые декорации и максимальная приближенность к оригиналу — каждый участник съемочной группы выложился на все сто, экранизируя сказку Пушкина.

Команда фильма «Сказка о царе Салтане» изначально поставила перед собой задачу максимально бережно перенести на экран мир, созданный Александр Пушкин. Об этом актеры Алексей Онежен и Анна Кот рассказали корреспонденту 5-tv.ru на премьере экранизации Сарика Андреасяна.

По их словам, работа над проектом строилась вокруг уважения к тексту: актеры и постановочная группа старалась избежать свободных трактовок и намеренно отказались от модернизации сюжета.

Онежен отметил, что ответственность перед зрителями была особенно высокой — сказку знают почти наизусть, поэтому любая фальшь сразу стала бы заметна. Он пояснил, что авторы сохранили канон повествования, добавляя лишь необходимые прозаические реплики в сценах, где персонажи в оригинале молчат или не говорят стихами.

«Здесь нельзя было фальшивить. Мы держались оригинального текста», — подчеркнул он.

Анна Кот добавила, что к материалу относились с трепетом и старались сохранить атмосферу первоисточника, чтобы зритель почувствовал знакомую с детства интонацию истории.

Съемки проходили в несколько этапов и на разных площадках. Натурные сцены снимали на юге — в Геленджике, затем группа переехала в Подмосковье, где был построен остров Буян — царство князя Гвидона. Там актеры работали в сильную жару, что дополнительно усложняло процесс.

Финальный этап проходил в огромном павильоне, где создали интерьеры сразу нескольких локаций — дворца Салтана, пристани и внутренних помещений царства. По словам Онежена, масштабы декораций производили сильное впечатление на актеров и помогали легче погружаться в сказочную реальность:

«Когда я вошел туда, у меня сердце екнуло».

Проект экранизации «Сказки о царе Салтане» задумывался как масштабное семейное фэнтези, рассчитанное на зрителей разных возрастов. Создатели стремились соединить классический сюжет с возможностями современного кино: для картины строились крупные декорации, создавались сотни костюмов и активно применялись визуальные эффекты, чтобы передать волшебный мир острова Буяна и сказочных персонажей. По задумке Сарика Андреасяна, экранизация должна была сохранить узнаваемую атмосферу пушкинского текста, но при этом восприниматься как динамичное приключенческое кино.

Картина стала частью тенденции возвращения отечественного кинематографа к литературной классике, где знакомые сюжеты получают современную визуальную форму, оставаясь понятными семейной аудитории.

