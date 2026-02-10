Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава МИД подчеркнул, что действия Москвы будут соответствовать воле жителей и задачам национальной безопасности.

Россия намерена довести до логического завершения процесс воссоединения с территориями, которые исторически связаны с российским государством. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что жители Крыма, Донбасса и Новороссии ранее выразили свою позицию на референдумах, подтвердив стремление стать частью России.

«Мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей», — заявил Лавров.

Лавров также отметил, что одной из ключевых задач остается восстановление языковых, культурных и религиозных прав граждан, которые могут оказаться под юрисдикцией киевских властей.

Кроме того, министр указал на необходимость устранения факторов, создающих риски для национальной безопасности страны, включая военные аспекты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что позиция Киева по Донбассу, обсуждавшаяся в ходе переговоров в Абу-Даби, остается неизменной, а украинские власти продолжают настаивать на своих требованиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.