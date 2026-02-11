«Я скучаю»: Тумайкина ждет экранизацию любимой книги
Актриса Тумайкина ждет экранизацию Тургенева
Фото, видео: Елена Афонина/ТАСС; 5-tv.ru
Далеко не все достойные произведения русских писателей получили современное воплощение в кино.
Народная артистка РФ Ольга Тумайкина на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна призналась корреспонденту 5-tv.ru, что скучает по классическим литературным экранизациям.
По словам актрисы, современному кино не хватает бережных постановок русской прозы, особенно лирических произведений.
«Я скучаю по Тургеневу, знаете. Если бы кто-нибудь снял красивое кино по повести Тургенева „Ася“ — это одно из моих любимых произведений — я была бы рада посмотреть это на экране», — отметила Тумайкина.
Актриса добавила, что с удовольствием посмотрела бы подобную картину на большом экране и считает важным возвращение к классике в современном кинематографе. По ее мнению, экранизации способны заново познакомить зрителя с произведениями Иван Тургенев и пробудить интерес к первоисточнику.
В последние годы режиссеры все чаще обращаются к русской литературе. Так, в 2024 году вышел фильм «Онегин» — новая версия романа Александра Пушкина, поставленная Сариком Андреасяном. В том же году появился сериал «Преступление и наказание» режиссера Владимира Мирзоева по роману Федора Достоевского, а также музыкально-биографическая картина «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова.
Подобные проекты по-разному переосмысливают классику: одни максимально следуют первоисточнику, другие переносят действие в современную визуальную и драматургическую форму, стремясь заинтересовать новую аудиторию и вернуть внимание к литературному наследию.
