«Мне очень везет»: Тумайкина о работе с хорошими актерами

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Народная артистка назвала четыре фамилии коллег, за кем ей очень нравится наблюдать на съемках.

Большой удачей можно считать возможность работать рядом с выдающимися артистами. О своем профессиональном пути и партнерах по сцене народная артистка РФ Ольга Тумайкина рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарик Андреасян.

«Виктор Сухоруков, Олег Меньшиков, Инна Чурикова, Екатерина Васильева — многие, многие», — признается артистка.

По словам Тумайкиной, накопленный опыт общения и совместной работы с мастерами она воспринимает как личное богатство.

«Мне везло. Мне очень везет до сих пор, потому что мое партнерство может похвастать таким количеством прекрасных актеров и актрис. Это мое наследие внутреннее, мой внутренний багаж, мое богатство», — подчеркнула Тумайкина.

Артистка отметила, что именно этот творческий опыт сформировал ее отношение к профессии и позволяет чувствовать удовлетворение от пройденного пути.

«Я очень и очень довольна», — добавила она, перефразировав героя произведения Антона Павловича Чехова.

За годы карьеры Ольга Тумайкина снялась в десятках кино- и телепроектов, работая с известными артистами разных поколений. В ее фильмографии — популярные фильмы и сериалы «елки», «Мамы», «Мафия: Игра на выживание», «30 свиданий», «Гудбай, Америка!», «Лед 2», «Онегин», а также телевизионные проекты «Ваша честь» и «Чикатило».

Именно разнообразие партнеров и жанров, по словам актрисы, и стало тем самым «внутренним багажом», который она считает главным профессиональным наследием.

