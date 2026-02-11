«Сажусь в самолет и прилетаю к морю»: Тумайкина описала свой сказочный день

Ольга Тумайкина описала сказочный день: «Сажусь в самолет и прилетаю к морю»

Актриса с детства много читала, поэтому как тогда, так и сейчас ей комфортно находиться одной.

Народная артистка России Ольга Тумайкина призналась, что ей не скучно путешествовать одной, и поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна представлением о своем «сказочном дне».

По словам актрисы, для нее ощущение сказки связано не с роскошью, а с простыми вещами — возможностью уехать к морю и побыть наедине с собой.

«Мой сказочный день? Я еду в аэропорт Шереметьево, сажусь в самолет и прилетаю к морю», — сказала она.

Актриса отметила, что у нее нет дефицита в общении.

«Мне с самой собой никогда не было скучно. В том числе потому, что я читала много сказок», — добавила Тумайкина.

Как ранее писал 5-tv.ru, Ольга Тумайкина раскрыла личный секрет дружбы. По словам актрисы, ее профессия устроена как постоянное взаимодействие, где люди неизбежно «считывают» друг друга, и чтобы понять, будет ли дружба с человеком или только рабочие отношения, бывает достаточно секунд.

