Премьер предупредил о рисках для сельского хозяйства и ключевых отраслей страны.

Потенциальное присоединение Украины к Европейскому союзу способно привести к разрушительным последствиям для венгерского агропромышленного комплекса и национальной экономики в целом. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, в случае если в стране не будет сформировано правительство, отстаивающее национальные интересы, Киев может получить «зеленый свет» на вступление в ЕС.

«Если им разрешат вступить в ЕС, они уничтожат венгерское сельское хозяйство, они уничтожат нынешние опоры венгерской экономики», — заявил премьер-министр в видеоролике, который был выложен на его странице в социальной сети.

Глава правительства отметил, что возможные негативные последствия для Европы в целом не являются прямой ответственностью Будапешта. Однако, если речь идет о рисках для Венгрии, власти страны обязаны реагировать и защищать собственные интересы.

Орбан также раскритиковал позицию Брюсселя, заявив, что европейские структуры, по его мнению, безоговорочно соглашаются с инициативами украинской стороны.

«Когда (представители украинской стороны. — Прим. ред.) звонят в Брюссель, марионеточное брюссельское правительство говорит: „Так точно“. Когда звонят мне, я обычно говорю: „Нет, спасибо“. Вот в чем разница», — пояснил он.

