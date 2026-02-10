«Что ж конкурировать-то?»: Ольга Тумайкина о борьбе за роли

Актриса Ольга Тумайкина о конкуренции: Зачем же тратить силы на это?

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

С годами в профессии каждый актер неизбежно ловит тот «дзен», который позволяет ему философски смотреть на себя и коллег.

Со временем артисты перестают воспринимать коллег как соперников. Народная артистка РФ Ольга Тумайкина на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарик Андреасян рассказала корреспонденту 5-tv.ru о конкуренции в актерской профессии.

«Что ж конкурировать? Зачем же тратить силы на это?» — задается актриса вопросом.

Тумайкина отметила, что актерская деятельность — это прежде всего совместное творчество, в котором важнее взаимное понимание, чем борьба за первенство.

«Это работа такая очень домашняя, она не требует вызывать кого-то на дуэль. Не надо, не стоит. Со временем это все понимают», — уверена она.

Артистка призналась, что всегда воспринимала профессию именно как пространство сотрудничества, где результат зависит от партнерства, а не от соперничества.

Ольга Тумайкина — актриса театра и кино, выпускница Театрального института имени Бориса Щукина, много лет служит в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, где исполнила десятки ролей классического и современного репертуара.

Широкую известность получила благодаря телевизионным проектам и кино: зрителям она знакома по работам в сериалах «Не родись красивой», «Кухня», «Воронины», а также по фильмам «Любовь-морковь» и «Елки». Помимо работы на сцене и в кадре, актриса участвует в озвучивании и творческих литературных проектах. За вклад в развитие отечественного искусства удостоена звания народной артистки Российской Федерации.

