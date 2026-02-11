Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Федоренко; 5-tv.ru

В творческой среде многое определяет не только профессионализм, но и внутреннее ощущение — совпадают ли люди по темпераменту, характеру и эмоциональному состоянию.

Актерская профессия устроена как постоянное взаимодействие, где люди неизбежно «считывают» друг друга, и чтобы понять, будет ли дружба с человеком или только рабочие отношения, бывает достаточно секунд. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна поделилась народная артистка России Ольга Тумайкина.

Именно это, отметила она, помогает быстро понять формат отношений и комфорт общения.

«Никогда и ни с кем мне не трудно. Нам достаточно общения, чтобы в ту же секунду понять: мы друзья или просто остаемся коллегами», — сказала артистка.

Тумайкина подчеркнула, что актерская профессия устроена как постоянное взаимодействие, где люди неизбежно «считывают» друг друга. Она объяснила, что в процессе творчества артисты словно притягиваются — каждый подпитывается общей атмосферой и энергией партнеров по площадке, поэтому возможность такого общения считает настоящей роскошью.

В качестве примера актриса привела встречу с Павлом Прилучным. По ее словам, даже после длительного перерыва ощущение контакта никуда не исчезает — при встрече возникает чувство, будто расставание произошло совсем недавно.

«Если есть дело, творческий вопрос или встреча — этого достаточно, чтобы почувствовать себя чуть более счастливым, чем в обычный день», — добавила Тумайкина.

Она подчеркнула, что для нее важнее не частые звонки или формальное поддержание связи, а сам факт совместной работы и возможность снова оказаться в общем творческом пространстве.

Как ранее писал 5-tv.ru, Ольга Тумайкина отметила, что со временем артисты перестают воспринимать коллег как соперников. Она отметила, что актерская деятельность — это прежде всего совместное творчество, в котором важнее взаимное понимание, чем борьба за первенство.

