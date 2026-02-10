«Согласна служить курьером»: Тумайкина о воспитании детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

Современные дети так поглощены гаджетами, что редко по доброй воле берут книгу в руки. Как родителю вызвать интерес?

Народная артистка РФ Ольга Тумайкина знает, как привить детям любовь к литературе. Секретом актриса поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна.

Актриса призналась, что находит время для семейного чтения и старается делиться с детьми любимыми произведениями, буквально пересказывая их вслух:

«Я нахожу время для чего? Пересказать то, что я прочла. Это завораживает».

По словам Тумайкиной, ее младшая дочь с особым интересом слушала произведения Николая Гоголя — «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий», «Майская ночь, или Утопленница», «Пропавшая грамота».

«Когда я видела ее завороженные черные глаза, я понимаю, что я попадаю. И если меня можно назвать курьером этого прекрасного гоголевского текста — я согласна», — подчеркивает Тумайкина.

Актриса отметила, что именно через живое слово, интонацию и личное участие ребенок начинает по-настоящему чувствовать литературу и интересоваться классикой.

Режиссер картины Сарик Андреасян на премьере отметил, что обращение к классической сказке связано с желанием сделать знакомую историю понятной современной семейной аудитории. По его словам, экранизация сохраняет основу оригинального сюжета, но подается языком современного кино, чтобы зрители разных возрастов могли по-новому взглянуть на произведение.

Андреасян подчеркнул, что команда стремилась совместить уважение к литературному первоисточнику с динамичным повествованием и зрелищной формой — за счет актерской игры, музыкального сопровождения и визуальных эффектов, — чтобы картина воспринималась как самостоятельное приключение, но при этом сохраняла атмосферу классической сказки.

