«Потому что сибиряк»: Тумайкина назвала Прилучного трогательным

Несмотря на закрепившийся в кино образ брутального мажора, Павел Прилучный произвел на актрису очень приятное впечатление.

За внешней брутальностью актера Павла Прилучного скрывается мягкий и внимательный человек. Таким мнением о нем с корреспондентом 5-tv.ru поделилась его коллега, народная артистка России Ольга Тумайкина на премьере фильма «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна.

«При всей брутальности, при всей недосягаемости он все время открывается в новом виде, потому что растет, взрослеет и хочет пробовать себя в разных жанрах, не только в качестве какого-то сомневающегося интеллигента или борющегося бизнесмена, или героя боевика», — отметила актриса.

Она пожелала коллеге еще больше разнообразных ролей и отметила его человеческие качества.

«Он очень трогательный человек, он очень заботливый, очень внимательный. Я так подозреваю, что это связано с тем, что он сибиряк», — добавила Тумайкина.

Павел Прилучный получил широкую известность, благодаря телевизионным проектам и кино: зрителям он запомнился по ролям в сериалах «Мажор», «Закрытая школа», «Желтый глаз тигра», а также по участию в приключенческих и драматических картинах. Актер регулярно пробует себя в разных жанрах — от боевиков и криминальных историй до семейного кино — и остается одним из самых востребованных артистов последних лет.

