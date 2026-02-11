«Летний героизм»: Тумайкина о сложностях на съемках «Сказки о царе Салтане»

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Народная артистка сыграла в сказке завистливую и злобную сватью бабу Бабариху.

Народная артистка РФ Ольга Тумайкина рассказала корреспонденту 5-tv.ru о съемках масштабных танцевальных сцен в фильме «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна.

По словам актрисы, работа оказалась физически непростой: часть эпизодов снимали в жаркую погоду, а артистам приходилось исполнять энергичные танцы в тяжелых костюмах.

«Было очень жарко танцевать, когда была температура почти 37 градусов на улице, а танцы были энергичные, залихватские, и нужно было делать это так, чтобы вы, как зритель, загорелись от нашего исполнения. Мы это сделали. Даже полминуты перерыва достаточно для того, чтобы перевести дух… И захотеть сделать так, чтобы все ахнули и зааплодировали», — вспомнила Тумайкина.

Она отметила, что главным вознаграждением для артистов остается реакция зрителей и поддержка внутри команды.

«Как говорит моя дочь, лучшая зарплата для артистов — это аплодисменты. Мы друг друга поддерживали в этом. И все, кто был на площадке, люди, которые не были в кадре, они были впечатлены. Это почти что такой маленький летний героизм», — отметила Тумайкина.

Актриса также подчеркнула роль костюмов, выполненных в стилистике сказочной эпохи. По ее словам, наряды создавались вручную и выглядели эффектно, но значительно усложняли съемочный процесс.

«Именно так, в таких тяжелых одеяниях ходили те, кто жил в те сказочные времена. Танцевать в такой жаре — это было испытание, я вам скажу», — призналась народная артистка.

Картина «Сказка о царе Салтане» стала современной игровой экранизацией одноименной сказки Александра Пушкина и создавалась как крупный семейный проект.

Съемки проходили почти год и были разделены на несколько этапов: натурные сцены снимали на побережье Черного моря под Геленджиком и на Алтае, павильонные — в интерьерах дворца в подмосковном Долгопрудном, а для финального блока в Троицком округе построили целый сказочный город. Для фильма возвели декорации площадью около 6000 квадратных метров, над которыми работали десятки художников и бутафоров, а костюмеры изготовили более 500 уникальных нарядов для актеров и массовки.

Создатели стремились передать «киногеничность» пушкинской истории — яркие образы, волшебные локации и атмосферу классической русской сказки средствами современного кино.

