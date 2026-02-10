Тумайкина на премьере «Сказки о царе Салтане»: «Не чувствую себя среди глупых»
Тумакина призналась, что не чувствует себя в кругу глупых людей
Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053
Актерская работа требует большого эмоционального ресурса, не стоит их расстрачивать попусту.
Народная артистка РФ Ольга Тумайкина высказалась о творческой атмосфере на премьере фильма Сказка о царе Салтане режиссера Сарик Андреасян. На красной дорожке актриса пообщалась с корреспондентом 5-tv.ru и призналась, что для нее особенно важно интеллектуальное окружение и человеческое качество общения в профессии.
«Я никогда не чувствую, что я в кругу глупых людей. Это, видите ли, такое дело, которое лишает жизненных сил».
По словам Тумайкиной, актерская работа требует большого эмоционального ресурса, поэтому среда, в которой находится артист, напрямую влияет на вдохновение и творческую энергию.
Светская премьера картины прошла в Москве и собрала большое количество представителей кино- и телесообщества. На красной дорожке появились исполнители ролей и приглашенные звезды — Павел Прилучный и Зепюр Прилучная-Брутян, Ксения Алферова, Владимир Сычев, Юлианна Караулова, Жасмин, Тина Канделаки, а также актеры фильма — Алексей Онежен, Иван Кокорин и другие гости индустрии.
В музыкальном оформлении фильма авторы сделали ставку на сочетание классики и современного звучания: в саундтреке использованы оркестровые темы, вдохновленные русской симфонической традицией, хоровые фрагменты и переработанные народные мотивы. Композиции сопровождают ключевые сцены — морское путешествие, появление волшебного острова и превращения героев — усиливая сказочную атмосферу и подчеркивая связь истории с литературным первоисточником Александр Пушкин.
Фильм — семейное фэнтези по мотивам произведения Пушкина. Сюжет рассказывает о царе Салтане, его жене и сыне князе Гвидоне, которых из-за интриг отправляют в море в бочке, после чего герои попадают на волшебный остров. Картина сочетает классическую историю с современной постановкой и рассчитана на семейную аудиторию. В широкий прокат лента выходит 12 февраля.
