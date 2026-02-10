Пушкин исчез из учебников Молдавии

Фото: 5-tv.ru

«Золотую рыбку» приписали Хелене Гербер, русский классик остался без упоминания.

В молдавских учебниках по румынскому языку исчезло имя Пушкина, сказку о «Золотой рыбке» приписали Хелене Гербер. На это обратила внимание журналист Елена Пахомова в своем Telegram-канале.

По ее словам, изменения коснулись учебников румынского языка для вторых классов.

«Про гениальное и общеизвестное произведение Пушкина они стесняются сказать (при пошаговой отмене всего русского в Молдавии это логично). Но чем им не нравятся братья Гримм, которые первыми представили сжатую версию в начале XIX века?» — написала Пахомова в соцсетях, добавив, что намерена подробно рассказывать об «исчезновении русского культурного наследия» в стране.

По ее мнению, происходящие изменения выходят «за грань культуры и общечеловеческих ценностей».

