В центре Москвы загорелся подъезд жилого дома
Фото, видео: 5-tv.ru
Прибывшие пожарные незамедлительно приступили к тушению пожара.
В Москве на улице Пресненский Вал ликвидируют пожар в подъезде жилого дома. Кадры с места публикует 5-tv.ru.
Прибывшие пожарные незамедлительно приступили к тушению пожара. Из здания были эвакуированы 19 человек. Жильцов направят в пункт временного размещения. Информации о пострадавших нет.
На месте работают бригады скорой помощи и московского территориального научно-практического центра медицины катастроф (ЦЭМП). Медики оказывают помощь всем пострадавшим.
«В связи с возгоранием на ул. Пресненский Вал движение транспорта ул. Пресненский Вал от ул. Красная Пресня до ул. Ходынская перекрыто в обоих направлениях», — передает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
По информации источника, огонь распространился из комнаты консьержа с первого по восьмой этаж. В данный момент уточняются все детали случившегося.
