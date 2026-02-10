В центре Москвы загорелся подъезд жилого дома

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Прибывшие пожарные незамедлительно приступили к тушению пожара.

В Москве на улице Пресненский Вал ликвидируют пожар в подъезде жилого дома. Кадры с места публикует 5-tv.ru.

Прибывшие пожарные незамедлительно приступили к тушению пожара. Из здания были эвакуированы 19 человек. Жильцов направят в пункт временного размещения. Информации о пострадавших нет.

На месте работают бригады скорой помощи и московского территориального научно-практического центра медицины катастроф (ЦЭМП). Медики оказывают помощь всем пострадавшим.

«В связи с возгоранием на ул. Пресненский Вал движение транспорта ул. Пресненский Вал от ул. Красная Пресня до ул. Ходынская перекрыто в обоих направлениях», — передает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

По информации источника, огонь распространился из комнаты консьержа с первого по восьмой этаж. В данный момент уточняются все детали случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасны прогулки по рекам Петербурга. В городе за несколько дней потеплело сразу на 20 градусов. В таких условиях лед тает быстрее и разрушается изнутри, под водой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.