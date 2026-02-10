Запуск миссии Crew-12 к МКС вновь перенесли

Фото: www.globallookpress.com/NASA

В состав экипажа корабля SpaceX Dragon вошел космонавт из России Андрей Федяев.

Запуск космического корабля SpaceX Dragon с экипажем миссии Crew-12 к Международной космической станции (МКС) перенесен на 13 февраля из-за погодных условий. Об этом сообщили в Telegram-канале «Роскосмоса».

«Запуск Crew Dragon ракетой-носителем Falcon-9 с мыса Канаверал во Флориде планируется не ранее 13 февраля», — говорится в публикации корпорации.

Стартует корабль с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 13:15 по московскому времени. В состав экипажа миссии вошел космонавт из России Андрей Федяев, а также астронавты Джек Хэтэуэй, Джессика Меир от НАСА и Софи Адено из ЕSA. До этого запуск планировалось провести 12 февраля.

Crew Dragon создан компанией SpaceX Dragon и является многоразовым пилотируемым космическим кораблем. Заказчиком выступило агентство НАСА.

Ранее 5-tv.ru писал, что предприниматель Илон Маск пообещал построить «саморастущий город» на Луне. Миллиардер заявил, что человечество может получить постоянное поселение за пределами Земли уже в ближайшее десятилетие. Миллиардер утверждает, что проект может быть реализован менее чем за десять лет. Параллельно он напомнил о своих амбициях по освоению Марса, хотя признал: Красная планета — задача куда более отдаленная.

