Наибольшее количество беспилотников сбито над Азовским морем и Крымом.

Силы противовоздушной обороны России за два часа перехватили и уничтожили 44 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 14:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что 19 дронов были сбиты над акваторией Азовского моря, 12 — над территорией Республики Крым, шесть — над Белгородской областью, пять — над Курской областью и по одному — над Брянской областью и Черным морем.

В Минобороны напомнили, что ранее в этот же день силы ПВО за шесть часов ликвидировали 20 дронов ВСУ: 12 из них — над Курской областью, восемь — над Белгородской.

Операция проводится в рамках спецоперации России на территории Украины, начатой 24 февраля 2022 года. Тогда президент Владимир Путин объявил о необходимости защитить Донбасс, заявив о целях демилитаризации и денацификации страны. Российский лидер отмечал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы населенных пунктов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем Киев проигнорировал, после чего Россия предоставила военную поддержку самопровозглашенным республикам. Соединенные Штаты, страны ЕС и НАТО расценили действия России как «вторжение» и начали поставки вооружений Киеву, фактически объявив России непрямую военную конфронтацию.

