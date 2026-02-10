В Мордовии обрушился пешеходный мост через реку Инсарка

Фото: ВКонтакте/Администрация Инсарского муниципального района/insar_adm13

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Переправа признана аварийной.

В городе Инсар Республики Мордовия обрушился пешеходный мост через реку Инсарка. Об этом сообщила городская администрация.

«Мост через реку Инсарка (между улицей Совхозная и улицей Заречной) стал непригоден для использования из-за обрушения», — сказано в социальных сетях администрации.

Жителям рекомендовано пользоваться альтернативным пешеходным мостом на улице Ленинградской, доступ к которому осуществляется со стороны улицы Гагарина. В администрации призвали горожан соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области самосвал с поднятым кузовом повредил надземный переход на трассе М-4 в Каменске-Шахтинском. Конструкция обрушилась на проезжую часть, задев находившиеся под ней автомобили. Водитель грузовика был доставлен в городскую больницу.

Также 5-tv.ru сообщал о другом происшествии в Мордовии: в Теньгушевском районе возле села Хлебино перевернулся пассажирский автобус с 48 пассажирами. В аварии получили травмы шесть человек, включая ребенка. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, часть из них госпитализировали для дополнительного обследования и лечения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.