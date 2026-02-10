На «Госуслугах» заработал сервис проверки долгов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Теперь на портале можно узнать не только о своих задолженностях, но и о наличии исполнительных производств у организаций или других физлиц.

На едином портале государственных услуг начал работу новый сервис, позволяющий гражданам проверить собственные долги и наличие исполнительных производств.

Как сообщает Минцифры РФ, с его помощью также можно получить аналогичную информацию в отношении организаций и других людей.

«Специальный сервис доступен всем пользователям портала», — подчеркнули в министерстве.

Сервис предоставляет детальную информацию: дату, номер и основание возбуждения исполнительного производства, сумму долга, данные отдела судебных приставов и пристава-исполнителя, а также сведения о завершении дела. Для проверки физического лица необходимо указать его ФИО, дату рождения и регион, а для организации — ее наименование, адрес и регион.

По данным Минцифры, такая проверка помогает вовремя узнать о задолженностях по алиментам, кредитам, штрафам, налогам и другим платежам. Это позволяет избежать ареста имущества, ограничений на выезд за границу, а также оценить риски при заключении сделок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие семьи в России получат новую выплату в 2026 году.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.