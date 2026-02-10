Возраст имеет значение: какие надбавки к пенсии дают после 60, 70 и 80 лет

После 60 и 70 лет пенсионеры получают надбавки к выплатам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Льготы и компенсации появляются, но работают по разным правилам.

Пенсионная система в России устроена так, что дополнительные деньги и меры поддержки чаще всего привязаны не к стажу или дате выхода на пенсию, а именно к возрасту. Причем речь идет не только о федеральных надбавках, но и о широкой сети региональных льгот, которые начинают действовать поэтапно — после 60, 70 и особенно 80 лет. Как именно меняются выплаты и что важно знать пенсионерам в 2026 году, объяснил юрист, доцент Финансового университета Марчел Кырлан.

Что меняется после 60 лет

Достижение 60 лет само по себе редко приводит к автоматическому росту пенсии, однако именно с этого возраста пенсионеру открывается доступ к базовому набору льгот. Речь идет прежде всего о налоговых послаблениях и региональной социальной поддержке.

«При достижении 60 лет человек может пользоваться базовыми льготами для пенсионеров. К ним относятся налоговые послабления, в частности освобождение от налога на имущество по одному объекту, льготы по земельному налогу, а также право на региональные скидки по оплате жилищных и коммунальных услуг, если они предусмотрены местным законодательством. Во многих субъектах Федерации действуют программы льготного проезда в городском транспорте или компенсация его стоимости», — пояснил Марчел Кырлан в беседе с Life.ru.

Набор льгот может существенно отличаться в зависимости от региона: где-то действуют скидки на транспорт, где-то — компенсации части коммунальных платежей или дополнительные соцуслуги.

Какие доплаты появляются после 70 лет

С точки зрения федерального законодательства 70-летний возраст не считается основанием для обязательного повышения пенсии. Однако именно после этого рубежа во многих регионах начинают работать дополнительные программы поддержки пожилых людей.

По словам эксперта, региональные власти нередко вводят расширенные компенсации расходов на ЖКУ, увеличивают объем социальной помощи на дому, а также назначают дополнительные выплаты одиноким пенсионерам и людям с низкими доходами. Конкретные суммы и условия зависят от возможностей бюджета субъекта и социального статуса пенсионера.

Самые ощутимые прибавки — после 80 лет

Наиболее значимое изменение происходит при достижении 80-летнего возраста. В этот момент фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Эта прибавка назначается автоматически — подавать заявления или обращаться в Социальный фонд не требуется.

Кроме того, пенсионерам старше 80 лет положена ежемесячная компенсация на уход, которую может получать человек, фактически осуществляющий помощь.

«Выплаты к юбилейным датам не установлены на федеральном уровне, но во многих регионах существуют разовые поощрения к 70, 75, 80, 85, 90 годам и далее. Обычно они носят заявительный характер и зависят от продолжительности проживания в регионе и наличия регистрации. Размер таких выплат существенно различается — от символических сумм до ощутимой материальной поддержки», — рассказал Марчел Кырлан.

Дополнительные льготы помимо денег

Помимо прямых доплат, возраст дает право пенсионерам на расширенные медицинские и социальные льготы. Среди них — бесплатные лекарства по назначению врача, приоритетное обслуживание в поликлиниках, возможность санаторно-курортного лечения и социальное обслуживание на дому.

Для одиноких пожилых граждан предусмотрена помощь социальных работников, доставка продуктов, лекарств и поддержка в бытовых вопросах.

«Таким образом, система возрастных доплат и льгот в 2026 году строится по принципу усиления поддержки по мере увеличения возраста и потребностей пенсионера, при этом ключевую роль наряду с федеральными нормами играют решения региональных властей», — добавил Марчел Кырлан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему мечта о тишине иногда оборачивается испытанием.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.