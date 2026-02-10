Жизни хватило бы на 20 биографий: в Москве открыли памятник разведчику Ботяну

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

Торжественная церемония, приуроченная к 109-й годовщине со дня его рождения, прошла в столице.

В Москве открыли памятник легендарному разведчику, ставшему прототипом героя фильма «Майор Вихрь» — Алексею Ботяну. Торжественная церемония, приуроченная к 109-й годовщине со дня его рождения, прошла в Москве. По словам участников мероприятия, жизни, которую прожил Герой России, хватило бы на 20 биографий, и каждая из них была бы героической.

После нападения Гитлера на СССР лейтенант Ботян был переброшен через линию фронта. В дальнейшем он возглавил разведгруппу, которая вела деятельность против нацистов на территории Польши. В январе 45-го он получил данные о том, что отступающие фашисты собираются заминировать и взорвать Краков.

Тротил целыми вагонами свозили в один из замков. Завербованный Ботяном инженер-картограф вермахта под видом грузчика установил внутри мину замедленного действия. Огромный вражеский склад взлетел на воздух. И это только одна из нескольких десятков успешных операций.

«Будем надеяться, что к этому памятнику будут приходить дети, которые будут интересоваться жизнью этого человека, которая была насыщена большим количеством событий и была посвящена защите нашей Родины. А молодое поколение пусть бережет эту Родину, поскольку сам Алексей Николаевич дал такой наказ детям», — говорит дочь разведчика Ирина Бабошкина.

