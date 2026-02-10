Макрон на перепутье: почему Европа резко решила говорить с Россией

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

Французский президент убеждает европейских коллег возобновить отношения с Москвой.

Европа неожиданно сменила курс. Один из главных ястребов войны — Эммануэль Макрон — прямо заявил о необходимости диалога с Россией. В Кремле подтвердили, что между Москвой и Парижем произошли первые технические контакты. Теперь французский президент убеждает возобновить отношения и других европейских коллег. Почему на Западе, где еще недавно говорили о противостоянии с Россией, резко сменили риторику — разобрался корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Многоликий президент Франции. Вот Макрон — крепкий хозяйственник в рабочем халате и каске посещает сталелитейный завод в Дюнкерке. Обильно жестикулирует, показывая, что понимает все процессы.

А вот уже Макрон — геостратег. В интервью ведущим европейским СМИ делает свой «разворот над Атлантикой». Сенсационное признание: оказывается, без диалога с Россией безопасность в Европе не выстроить.

«Наше географическое положение не изменится, нравится нам Россия или нет. Россия останется здесь и завтра. Она прямо у наших дверей. Поэтому важно структурировать возобновление европейских дискуссий с Россией, не будучи наивными, не оказывая давления на украинцев, но и не завися от третьих сторон в этих дискуссиях», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Макрон — дипломат погружается во все нюансы переговоров. Утверждает: Франция уже восстановила с Москвой каналы обсуждения на техническом уровне. В Кремле подтверждают.

«Имели место контакты, которые при желании и необходимости помогут оперативно наладить диалог на высшем уровне. Мы обратили внимание на заявления господина Макрона о необходимости установления отношений с Россией. Нам импонируют такие заявления. Россия всегда была сторонницей поддержания диалога», — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Но насколько искренен Макрон — переговорщик? Совсем недавно он призывал нанести России «стратегическое поражение», до этого публиковал в СМИ закрытый телефонный разговор с Владимиром Путиным. Сейчас уже несколько недель обещает позвонить, но не может поднять трубку.

«Знаете, это несерьезно, это какая-то жалкая дипломатия. Если ты хочешь позвонить и о чем-то поговорить всерьез, то позвони», — отмечает глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Проявления Макрона делать громкие заявления понятны, потому что ему, с одной стороны, надо демонстрировать свою значимость. Особенно в контексте того, что происходит на Украине. Потому что Макрон пытается показать себя участником этого процесса. Причем политиком, от которого много что зависит», — объясняет политолог Андрей Манойло.

То есть в большей степени здесь проявляется Макрон — импресарио. Попытка выстроить диалог с Москвой — очередное шоу. Главный зритель понятен — Вашингтон. За стол переговоров по Украине заокеанские союзники Европу не позвали, тарифами обложили, постоянно критикуют. Французский лидер, видимо, стал голосом общей обиды.

«Я никогда не оскорблял США, их народ или их руководство, никогда. (…) Но когда дело доходит до явной агрессии, я думаю, нам не следует кланяться и пытаться достичь соглашения. Мы пытались использовать эту стратегию в течение нескольких месяцев, она не приносит результатов», — объяснился Макрон.

Выходит, «назло старшему брату будем сами разговаривать с Россией!» Проблема в том, что американцы в Макроне уже даже президента не видят.

«Знаете, Эммануэль там надолго не задержится. Он мой друг, хороший человек. Мне нравится Макрон, но, как вы знаете, он там надолго не останется», — заявлял президент США Дональд Трамп.

И дело, очевидно, не только в том, что президентский срок Макрона скоро истекает. Просто его позиция меняется так же быстро, как сам он прятал то ли сверток, то ли салфетку в поезде по пути в Киев. Впрочем, все пассажиры этого купе привыкли переобуваться в воздухе и получать за это оплеухи. Макрону не повезло — он чаще оказывается крайним.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.