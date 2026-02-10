Топлива осталось на сутки, обратных билетов нет: последние новости с Кубы

Российские самолеты по пути на Кубу будут заправляться на острове Маргарита

Фото, видео: Reuters/Norlys Perez; 5-tv.ru

Стало известно, где будут заправляться российские самолеты по пути в республику.

Время в пути из-за этого вырастет с 14 до 18 часов. Это вынужденная мера. Ведь в кубинских аэропортах из-за нефтяной блокады США практически не осталось топлива.

Накануне в Гаване сообщали, что запасы иссякнут в течение суток.

