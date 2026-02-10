Семейный подряд: главврача нижегородской больницы и его дочь обвиняют в мошенничестве
В Нижнем Новгороде задержали главного врача больницы и его дочь
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
А сейчас о скандале в Нижнем Новгороде. Там задержаны главврач одной из больниц и заведующая офтальмологическим отделением. Это отец и дочь.
По предварительной информации, они делали платные операции в государственном учреждении, а оплату проводили через свои частные клиники. Некоторых пациентов, которые приходили на прием в городскую больницу, сразу направляли в коммерческие медцентры.
У фигурантов прошли обыски. Найдены и изъяты крупные суммы в валюте и в рублях.
