В России создали самый мощный квантовый компьютер на 70 кубитах

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Точность однокубитных операций составила 99,92%.

Российские ученые в Физическом институте имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) показали квантовый компьютер на 70 кубитах на основе ионной цепочки. Об этом сообщил старший научный сотрудник учреждения Илья Заливако, его слова передает ТАСС.

«Таким образом мы показываем, что у нас есть 35 ионов иттербия. Мы контролируем в них четыре состояния и эта система функционирует как 70-кубитный квантовый компьютер», — сказал Заливако.

При этом точность однокубитных операций составила 99,92%. Сообщается, компьютер работает на основе коллективных колебаниях ионной цепочки. Когда происходит воздействие на один из ионов, вся цепочка начинает колебаться, а общие для всех частиц колебательные моды позволяют частицам взаимодействовать друг с другом и выполнять квантовые операции.

Прикладывающиеся к выбранной паре ионов специальные лазерные импульсы сложной формы используются для реализации двухкубитных операций.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РАН объяснили особенности кометы 3I/ATLAS. Вокруг данного космического объекта ходило множество самых невероятных слухов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.