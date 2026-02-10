«Очень сложно стоять на каблуках»: Онежен о съемках «Сказки о царе Салтане»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Исполнителям главных ролей, и женщинам, и мужчинам, пришлось терпеть грузные костюмы до пола, а также обувь на приличном каблуке.

Тридцатиградусная жара и громоздкие костюмы, а также высокие каблуки. На премьере фильма Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане» актеры Алексей Онежен и Алиса Кот поделились с корреспондентом 5‑tv.ru подробностями о непростых условиях съемочного процесса.

Дискомфорт от погоды ощущался в полной мере, но при это воплотившая на экране Царицу-лебедь актриса особо отметила, что, несмотря на неудобства, команда была настолько увлечена процессом, что закрывала на это все глаза:

«Мы были так увлечены процессом и одним общим целым».

Особую сложность, как отметил исполнитель роли князя Гвидона, представляло длительное пребывание в обуви на высоком каблуке.

«У нас были сапоги с каблуком… Грузный костюм! 7-8 сантиметров каблук. И как бы ты стоишь… У тебя еще костюм сверху давит, и еще жарко, и это не очень приятно. Но мы терпели», — вспоминает Онежен.

Тем не менее по единодушному признанию актеров, все трудности удалось преодолеть благодаря сплоченности команды и погруженности в творческий процесс. Зрители же теперь могут оценить результат — красочную и масштабную экранизацию классической сказки Пушкина в кино.

К слову, реакция критиков на картину получилась неоднозначной: с одной стороны, эксперты высоко оценили визуальную составляющую — масштаб декораций, богатство костюмов. Всего для съемок было пошито более 500 экземпляров. Не меньше поразили и эффектные локации — съемки проходили на Черноморском побережье, Каспийском море, Байкале, а также в Долгопрудном и Троицком округе Москвы. С другой — ряд рецензентов раскритиковал отказ от стихотворной формы пушкинского текста в пользу прозаического изложения, а также отметил избыточную «искусственность» картинки и спорные трактовки образов героев.

Зрители тоже разделились во мнениях: многие хвалят зрелищность фильма, красоту пейзажей и костюмов, а также актерскую игру — особенно картина пришлась по душе семейной аудитории. В то же время часть зрителей присоединилась к критике адаптации: их разочаровал переход от стихов к прозе, смутили отдельные режиссерские решения и «мультяшность» некоторых персонажей. При этом премьера привлекла значительное внимание публики — трейлер собрал сотни комментариев в соцсетях, а первые дни проката показали высокие показатели посещаемости, сделав «Сказку о царе Салтане» одним из самых обсуждаемых кинособытий сезона.

