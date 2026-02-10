В России одобрена первая персонализированная мРНК-вакцина для терапии меланомы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Препарат предназначен для адъювантного лечения после операции у взрослых пациентов.

Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на применение в стране первой индивидуализированной мРНК-вакцины для лечения меланомы. Препарат «Неовак-РОНЦ» будет использоваться в комбинации с иммунотерапией у пациентов со IIB-IV стадией заболевания после хирургического удаления опухоли.

«иБТЛП будет применяться в качестве адъювантной терапии после хирургического лечения у взрослых пациентов 18 лет и старше с меланомой кожи IIB-IV стадии… в комбинации с ингибитором PD-1», — сообщили в пресс-службе Минздрава.

Вакцину производит НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи и НМИЦ радиологии. Ключевая особенность препарата — его персонализация. Для каждого пациента вакцину готовят индивидуально на основе генетического анализа его опухоли.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что это новое поколение противоопухолевых препаратов.

«Еще предстоит оценить ее эффективность и безопасность, поэтому речь о массовом применении пока не идет», — подчеркнул он, добавив, что технология является одним из разрабатываемых методов, а не панацеей.

