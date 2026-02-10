«Не нравится некоторым людям»: Стас Пьеха рассказал о смене фамилии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Артист признался, что сталкивался с предвзятым отношением из-за известного рода.

Певец Стас Пьеха при рождении носил фамилию Герулис, однако позднее сменил ее по инициативе своей бабушки — народной артистки СССР Эдиты Пьехи. Об этом он рассказал в интервью газете «Комсомольская правда».

По словам исполнителя, решение о смене документов было продиктовано опасениями за продолжение знаменитой фамилии. Эдита Пьеха считала, что внук должен носить фамилию, с которой связана история известной артистической династии.

При этом сам Стас Пьеха отметил, что известная фамилия не всегда становилась преимуществом. Напротив, на протяжении карьеры ему нередко приходилось сталкиваться с недоверием и скепсисом со стороны окружающих. Некоторые полагали, что его профессиональные достижения объясняются исключительно родством с легендарной певицей.

«Не нравится некоторым людям, что у меня известная фамилия… Я же не виноват, что я в семье артистов родился», — поделился певец.

Артист подчеркнул, что свой путь в профессии он прокладывал самостоятельно. По его словам, в период его становления в музыкальной сфере условия работы существенно отличались от нынешних: индустрия была менее развитой, а исполнители получали фиксированное вознаграждение, не имея тех возможностей, которые существуют теперь.

