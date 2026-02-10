Умер актер Блейк Гарретт, сыгравший в фильме «Как есть жареных червей»

Фото: Кадр из х/ф «Как есть жареных червяков», реж.: Боб Долман, 2006г.

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист скончался в возрасте 33 лет, точная причина смерти пока не установлена, ожидаются результаты вскрытия.

Бывший актер Блейк Гарретт, наиболее известный по роли в фильме 2006 года «Как есть жареных червей», умер в воскресенье, 8 февраля. Ему было 33 года. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на маму актера Кэрол Гарретт.

«Мама покойного артиста Кэрол заявила, что ей пока неизвестно, что стало причиной смерти сына. Тело было подвергнуто вскрытию, но семья покойного узнает ответы на свои вопросы, когда будет опубликован отчет судмедэксперта», — говорится в сообщении.

Кэрол Гарретт рассказала, что на прошлой неделе ее сын обратился в отделение неотложной помощи в Талсе (Оклахома) с сильной болью, где ему диагностировали опоясывающий лишай.

Она предположила, что, пытаясь справиться с болью от этой вирусной инфекции, Блейк мог прибегнуть к самолечению, что привело к трагической случайности. При этом она отметила, что последние три года ее сын вел здоровый образ жизни и не употреблял алкоголь.

Блейк Гарретт начал актерскую карьеру в пять лет, а его главный успех пришелся на 2006 год, когда он сыграл одну из главных ролей в фильме «Как есть жареных червей», за что вместе с актерским составом получил премию Young Artist Awards. Он также участвовал в театральных постановках и гастрольном шоу «Цветной мир Барни». В 2017 году актер оставил профессию.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что названа причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.